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DS Automobiles, DS E-TENSE FE23'ün yeni tasarımını tanıttı

DS Automobiles, DS E-TENSE FE23'ün yeni tasarımını tanıttı

DS Automobiles ve Penske Autosport, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 10. sezonu için DS E-TENSE FE23'ün yeni tasarımını tanıttı.

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Şirket açıklamasın göre, bu yıl, tamamen elektrikli serinin göz alıcı yarış aracı, Formula E severlerin iyi tanıdığı altın ve siyah renkleri tersine döndürerek kullanıyor. Bu yeni tasarım ile DS E-TENSE FE23'ün artık ön tarafında, yan bölmelerinde ve tüm HALO sistemi üzerine yerleştirilmiş altın rengi bulunuyor.

Tüm güç üniteleri iki yıllığına tip onayı almış olduğu için bir kez daha 9. sezonda kullanılan güç-aktarma mekanizmasıyla donatılan, bununla birlikte görünümü yenilenen yarış aracı, Fransız markanın geleneksel renk düzenine ve takımın ruhuna sadık kalmayı sürdürüyor.

DS E-TENSE FE23, DS Performance tarafından, DS Automobiles'de sunulan en gelişmiş elektrik teknolojisine odaklanılarak tasarlandı. İki Formula E şampiyonluğuna sahip tek pilot olan Jean-Eric Vergne ve 2022 dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne, 24-27 Ekim tarihleri arasında Valencia-İspanya'da yapılacak resmi sezon öncesi testlerinde, DS E-TENSE FE23'lerin direksiyonuna geçecek. 10. sezonun ilk yarışı ise 13 Ocak 2024'te Mexico City'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, yeni tasarımın tanıtım anının, her zaman çok heyecan verici olduğunu, çünkü yeni bir maceranın, yeni bir mücadelenin ve yeni sezonun resmi başlangıcını temsil ettiğini ifade etti.

10. sezona, geçen yılın aracından çok daha güzel olan yeni bir DS E-TENSE FE23 ile başladıklarını aktaran Franzetti, şunları kaydetti:

"Bu araç hem daha güzel hem daha göz alıcı bir tasarıma sahip ve zaten motorsporlarının kalbinde yatan da bu iki unsur. Amacımız markamıza, DS Automobiles'e, ortağımız Penske Autosport'a ve tabii ki tüm sponsorlarımıza görünürlük sağlamak. Ayrıca DS E-TENSE FE23'ün hareket kabiliyetinin de görünümü kadar iyi olmasını sağlamak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu yıl, herhangi bir tip onayı değişikliği yapılmadığı için güç aktarma organları 9. sezondakilerle aynı olacak ancak araç üzerinde birçok başka işlem gerçekleştirildi ve yönetim yazılımını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız da devam edecek. 10. sezon için hedefimiz büyük başarılar elde etmek."

DS Automobiles, Formula E'ye katılmasından bu yana 105 yarış, 4 şampiyonluk, 16 zafer, 47 podyum ve 22 pol pozisyonu elde etti.

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