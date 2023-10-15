Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tamamlandı!

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.

Abone ol

Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

TUR'un sona ermesiyle genel klasmanda dereceye giren bisikletçiler de belli oldu.

Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak önemli bir avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu.

Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.