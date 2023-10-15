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İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay

İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay

Tanklar ve zırhlı araçlar sınıra yığıldı; havadan, karadan ve denizden kapsamlı harekat için hazırlıklar tamamlandı... Dünya İsrail'in Gazze'ye karadan ne zaman gireceğini merak ederken en kritik sorulardan biri de yanıtını buldu: İsraillilerin Gazze'ye kara harekatı sonrası planı ne? Açıklama İsrail'den geldi.

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Hamas-İsrail çatışmaları dokuzuncu gününe girerken binlerce can kaybı yaşandı. Bilanço gitgide ağırlaşıyor, İsrail'in kara harekatı ise yalnızca an meselesi. İsrail ordusu günlerdir Gazze sınırına tanklarını ve askeri birliklerini yığdı.

Gazze'ye harekat sonrası plan da ortaya çıktı

İsrail'in Gazze halkına kenti tahliye etmeleri, güneye gitmeleri yönündeki uyarıları için tanıdığı müddet sona erdi ancak kara harekatı başlamadı. İsrail'in planının hava muhalefeti nedeniyle aksadığı öne sürülürken Gazze'ye harekat sonrası plan da ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” diyerek operasyonun uzun süreceğinin sinyalini verdi. Bunun dışında da İsrailli yetkililer şimdiye dek hedeflerinin Hamas'ı yok etmek olduğu dışında fazla ipucu vermedi.

İsrail ordusuyla yakın temasını sürdüren eski bir üst düzey ordu yetkilisi, Bloomberg'in aktardığına göre, savaş bittiğinde İsrail'in Gazze'de geçici bir askeri rejim kurabileceğini kaydetti. İsmini vermek istemeyen yetkili ayrıca Gazze'nin uluslararası bir güce teslim edilebileceğini de belirtti.

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