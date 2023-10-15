Motorine çok deli zam geliyor! 40 lirayı bulacak! 15 Ekim 2023 akaryakıt güncel fiyatları...

İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorin fiyatına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren büyük zam geliyor. İşte 15 Ekim 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü. Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına bu kez zam geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Benzin fiyatı: 33.59 TL

Motorin litre fiyatı: 37.33 TL

LPG litre fiyatı: 18.15 TL

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

Benzin fiyatı: 33.64 TL

Motorin litre fiyatı: 37.39 TL

LPG litre fiyatı: 18.18 TL



ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.14 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL