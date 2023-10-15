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İsrail’deki ABD vatandaşları böyle tahliye edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail’deki ABD vatandaşları böyle tahliye edilecek

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, İsrail’deki ABD vatandaşları ve onların birinci derece akrabalarının deniz yoluyla tahliyesine yarın başlanacağı belirtildi.

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Tahliyenin İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Limanı’ndan deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum tarafına gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, ABD vatandaşları ve yakın akrabalarından yerel saatle sabah en geç 09.00'da Hayfa Limanı'nda olmaları istendi.

Duyuruda, "Tahliye, İsrail içinde seyahatin riski size ait olmak üzere gerçekleştirilir ve güvenlik durumuna bağlı olarak planlar değişebilir." ifadelerine yer verildi.

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