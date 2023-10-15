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Van'da zehirlenen 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'da zehirlenen 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde yedikleri taze yoncadan zehirlenen 40 koyun ve kuzu telef oldu.

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Olay, Muradiye ilçesine bağlı Durukkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Halis Tekin'e ait olan koyunları tarlada şişmiş ve telef olmuş olarak gören mal sahibi yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri yapmış oldukları tetkikler sonucu 40 koyun ve kuzunun yedikleri yoncadan zehirlenip şişerek telef olduklarınu belirledi.

Telef olan küçükbaş hayvanlar Muradiye Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılan bir kuyuya gömülürken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri pazartesi bölgede yeniden inceleme yapacak.

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