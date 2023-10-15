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ABD’nin ikinci uçak gemisi İsrail yolunda

ABD’nin ikinci uçak gemisi İsrail yolunda

İsrail’in Filistin’e yönelik katliam kampanyası sürerken, ABD’li yetkililer, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini kaydetti.

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ABD’nin Filistinlilere yönelik ‘yok etme’ saldırıları süren İsrail’e desteği sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower’ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, USS Eisenhower’ın bu hafta başında bölgeye giden USS Ford’a katılması talimatını verdi” denildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, verdiği emirle ilgili yaptığı açıklamada ise “USS Dwight D. Eisenhower’ın Doğu Akdeniz'e intikal etmeye başlaması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Austin’in açıklamasında, “İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarını caydırma çabamızın bir parçası olarak, Saldırı Grubu USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluşmaktadır. USS Eisenhower, bu hafta başında bölgeye giden USS Gerald R. Ford’a katılacak” ifadeleri eklendi.

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