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Adıyaman’da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu!

Adıyaman’da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu!

ADIYAMAN'ın KAHTA ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Erikdere (Saku) Köyünde meydana geldi. sulama havuzunun etrafında oynayan Emirhan Elveren (4) dengesini kaybederek havuza düştü. Olayı gören ailesi çocuğu havuzdan çıkararak 112 Sağlık Ekiplerini aradı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emirhan Elveren, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Elveren’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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