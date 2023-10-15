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Anjelika Akbar, yeni albümünün gala konserinde müzikseverlerle buluştu

Anjelika Akbar, yeni albümünün gala konserinde müzikseverlerle buluştu

Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar'ın yeni albümü "Ahenk 432"nin gala konseri Turkcell Platinum Sahnesi'nde yapıldı.

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Konsere, kültür sanat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda müziksever yoğun ilgi gösterdi.

Eser aralarında albümdeki şarkılar hakkında bilgiler veren Akbar, dünyanın zor zamanlardan geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kan rengimiz kırmızı, aynı havayı soluyor ve aynı güneşin altında yaşıyoruz. Kendimizi büyük bir insanlık ailesi olarak görmemiz gerekiyor. Esasında bu bölünüşün sebebi özümüzü unutmuş olmamızdır. Farkına varmak için kendimize dönmemiz gerekiyor. Bunun için ahenge ihtiyacımız var. Farklılıkların dengede olması gerek. İlk önce değişime kendimizle başlamamız gerekiyor. Ben buna hakikat yolculuğu ismini veriyorum. Zor bir yolculuk ama yalnız değil. İnsanlık öyle bir hale geldi ki biz bu yolculuğa mecburuz. Ben de yaptığım bu albümle bu yolculuğa sizi davet etmek istiyorum."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fikri ortaya çıkan albüm, 432 hertz titreşim hızında kaydedilen dijital bir piyano ile hazırlandı.

Albüm, Türk manevi kültüründen eserler ve Sovyet döneminin önemli bestecilerinin uyarlamalarını bir araya getiriyor.

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