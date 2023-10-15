34 ilde düğmeye basıldı, narkotik operasyonu: 190 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” operasyonlarında "zehir tacirleri ve onların taşeronu olan sokak satıcısı" toplam 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç” operasyonlarında 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, uyuşturucu maddelerle gençleri zehirlemeye çalışanlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."