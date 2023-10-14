BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  GÜNCEL

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması! İddialar yalanlandı

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması! İddialar yalanlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

Abone ol

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Söz konusu iddialara ilişkin BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin, Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü yönündeki asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olma yolunda dev yatırımların, dünya gündemine oturan ihracat anlaşmalarının hayata geçirildiği bugünlerde, ülkemizin enerjide yüz akı ve amiral gemisi niteliğindeki BOTAŞ'ın, bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak
AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak
Macron: Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemler alınmalı
Macron: Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemler alınmalı
AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor
AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı
Adıyaman'da havuza düşen çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'da havuza düşen çocuk hayatını kaybetti
İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürdü
İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürdü
BM'den korkutan Gazze açıklaması: En kötüsünü henüz görmedik
BM'den korkutan Gazze açıklaması: En kötüsünü henüz görmedik
Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz
Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz