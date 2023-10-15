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KKTC'de Sağlık eski Bakanı İlktaç gözaltına alındı1 Hakkındaki iddialar vahim

KKTC'de Sağlık eski Bakanı İlktaç gözaltına alındı1 Hakkındaki iddialar vahim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen ay başlatılan "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç gözaltına alındı. İlktaç'ın Sosyal Sigortalar Dairesinden ödemesi alınan bazı reçetelerde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

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KKTC'de geçen ay başlatılan "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç gözaltına alındı. İlktaç, KKTC Sosyal Sigortalar Dairesinden ödemesi alınan bazı reçetelerde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi.

AA muhabirinin yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, halen Gazimağusa kentinde aktif eczacı olarak çalışan eski Sağlık Bakanı ve milletvekili İlktaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eczacı ve doktorlar da gözaltında

Aralarında İlktaç'ın da bulunduğu aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eczacı ve doktorlardan oluşan 6 kişi, Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, tahkikatın sürebilmesi için 6 zanlının polis nezaretinde 3'er gün tutuklu kalmasını ve sağlık sorunları olanların, doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

KKTC'de geçen ay başlatılan "sahte reçete soruşturması" kapsamında polis, 40'ın üzerinde doktor, eczacı ve eczane çalışanını gözaltına alarak ifadesine başvurdu. 

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