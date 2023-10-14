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Macron: Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemler alınmalı

Macron: Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemler alınmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X sosyal medya platformundan Filistin’de İsrail Şiddetine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail, Filistinliler, Orta Doğu ve tüm dünyanın çıkarı için ülkesinin bu şiddet ve gerilim döneminin hızlıca son bulması için seferber olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü belirten Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Macron, Gazze'de uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

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