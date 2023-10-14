İsrail: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenecek saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonla saldırıyı genişletmeye hazırız” ifadeleri kullanıldı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’ndeki sivillere verilen 10.00-16.00 saatleri arasında bölgenin güneyine geçilmesi çağrısının ardından, sürenin dolmasıyla düzenlenecek saldırı hakkında açıklama yaptı.

Önemli bir grup operasyonların düzenleneceği belirtilen açıklamada, “Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonla saldırıyı genişletmeye hazırız” ifadeleri kullanıldı.

Lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı belirtilen açıklamada, yüzbinlerce yedek askerin hazır olduğu kaydedildi.

IDF taburlarının ve askerlerinin ülkenin her yerinde konuşlanmış durumda olduğu aktarılırken, "Kara operasyonuna ağırlık vererek savaşın sonraki aşamalarına hazırlık durumunu artırmaya hazırlanıyor” açıklamaları yapıldı.