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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sardıklarını belirterek "Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EXPO 2023 - Kahramanmaraş" programına gönderdiği video mesajda, Kahramanmaraşlıları ve programa katılan misafirleri selamladı.

Tüm Kahramanmaraş'a ve Kahramanmaraşlı vatandaşlara sevgi ve saygılarını ileten Erdoğan, "Himayemizde ve Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yad ettiğini, geride kalanlara sabırlar niyaz ettiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere, toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi alanı içerisinde Türkiye'deki şehirlerle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesinin yer aldığını ve EXPO 2023 döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafir ağırlama imkanı bulacaklarını kaydetti.

Etkinliğin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldin diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EXPO 2023'ün başarılı geçmesi, ülke, millet, bölge ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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