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PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!

PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, bir diğer açıklamada ise Türkiye'de Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 6’sı FETÖ, 1’i ise PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.

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