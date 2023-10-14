PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, bir diğer açıklamada ise Türkiye'de Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 6’sı FETÖ, 1’i ise PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.