Anadolu Efes'ten Euroleague yönetimine İsrail için saygı duruşu tepki

THY Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan maçın öncesinde yapılan saygı duruşu, Eurolegue tarafından 'İsrail'de hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu' notuyla paylaşılmıştı. Anadolu Efes, bu paylaşıma tepki gösterdi ve salonda yapılan saygı duruşu anonsunun 'Ortadoğu'da hayatlarını kaybedenler için' şeklinde yapıldığını ifade etti.

Abone ol

THY Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan maçın hava atışı öncesinde Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar sebebiyle hayatlarını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmuştu.

Euroleague, sosyal medya hesaplarından saygı duruşunun fotoğrafını 'İsrail'de hayatlarını kaybedenler anısına saygı duruşu' notuyla paylaştı.

Anadolu Efes, Euroleague'in bu paylaşımına tepki gösterdi. Kulüpten edinilen bilgide salonda yapılan anonsun 'Değerli basketbolseverler, son günlerde yaşanan terör saldırılarında ve devam eden silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz."şeklinde olduğu ve İsrail için saygı duruşunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Euroleague'den yapılan paylaşım şu şekildeydi: