Rusya Dışişleri: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, “Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail-Filistin çatışmasında ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirdi. Sözcü Zaharova, “Beyaz Saray, ABD'nin 'çatışmaya katılmak için' askeri güçleri İsrail'e göndermek için niyetleri veya planları olmadığını söyledi. Deyim yerindeyse yapabileceklerini zaten yaptılar ve şimdi her zaman olduğu gibi herkes bu pisliği temizleyecek” ifadelerini kullandı.

2008 yılında ABD’deki emlak krizinden örnek veren Zaharova, “ABD emlak piyasasının çöküşünden kaynaklanan 2008 mali krizini hatırlayın. Dünya ekonomisi bu patlamanın üzerinden bir ay geçmeden çöktü. Dünyayı kurtarmak G20'ye kalmıştı” dedi.