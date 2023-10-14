Vedat Işıkhan'dan emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerle ilgili "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" dedi.

Abone ol

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki şehirlerin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

En büyük tesellilerinin, çadırda yaşayan tek bir vatandaşın dahi bulunmaması olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki kalıcı konutlarına henüz yerleşmemiş her bir depremzedemiz, konteyner kentlerdeki geçici yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürüyorlar. İnşallah mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımızın tamamını kalıcı konutlarına kavuşturacağız. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sözünü vermişti. Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne varsa katbekat fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın bu anlamda bir endişesi olmasın."

Işıkhan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir icraat dönemine girdiklerini, daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Teşkilatlarının en büyük referansları olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "AK Parti milletin partisidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Ne zaman ülkemizin kaderini ilgilendiren kritik bir eşikten geçecek olsak, daima milli çıkarlarımızın karşısında yer alan, bizi hedef alan ne kadar iç ve dış tehdit varsa hemen yanında yer alan güruh, ne yazık ki bizim bu ruhumuzu anlayamaz. Millete hizmet sevda işidir." dedi.

Gaziantep'teki yatırımlar

Işıkhan, Gaziantep'i adım adım büyüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda Gaziantep'e 118 milyara yakın yatırım gerçekleştirdik. Sadece Bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz."

"5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık"

Bakan Işıkhan, göreve gelir gelmez asgari ücret ara zammını belirlediklerini, kamu görevlilerinin toplu sözleşmelerini de imzaladıklarını hatırlattı.

Işıkhan, "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin 21 yılda insanı merkeze alan kamu politikaları sayesinde yerel yönetimlerde de siyasete yeni bakış açısı kazandırdığını anlatan Işıkhan, "İşte şimdi karşımızda yeni bir mücadele sahası var. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimde de yine Antepli kardeşlerim bu kaliteden taviz vermeyecek, bu kazanımlardan vazgeçmeyerek yeniden tercihini AK Parti'den yana kullanacaktır." dedi.

Programa, AK Parti Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül ile Bahadır Yenişehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve milletvekilleri katıldı.