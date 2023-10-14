İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırıları yönetiyordu! Hamas komutanı öldü

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail yerleşim yerlerine yönelik sınır ötesi saldırıları yöneten Hamas komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

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İsrail-Filistin çatışması 8. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'de İsrail yerleşim yerlerine yönelik sınır ötesi saldırıları yönettiği belirtilen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına "Nuhbe" biriminin komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Qadhi'nin İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmaları sonrasında dron saldırısıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

37 yaşındaki Ali Qadhi'nin 2011 yılında Hamas tarafından esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan yaklaşık bin Filistinli mahkumdan biri olduğu öğrenildi.

Qadhi'nin 2005 yılında Shin Bet'te çalıştığı belirtilen İsrailli bir adamı kaçırıp öldürmekten tutuklandığı ifade edildi.

İsrail-Filistin çatışması: İsrail'de bin 300, Gazze'de 2 bin 215 kişi öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın gerçekleştirerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.