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Cübbeli Ahmet Hoca Hama-Filistin savaşının sorumlusunu açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca Hama-Filistin savaşının sorumlusunu açıkladı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları değerlendiren Cübbeli Ahmet, Hamas'ı İran'ın yönlendirdiğini öne sürdü. Hamas' nedeniyle Gazze'nin boşaldığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Petrol ve doğalgaz yataklarının Amerika'ya ve Yahudi'ye gitmesine sebep oldu." dedi.

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İsrail Filistin çatışması sürüyor. Savaşın 8. gününde İsrail ordusu kara harekatı hazırlığında.

Gazze'de İsrail bombardımanlarıyla ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı. 

Çatışmalara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi.

Cübbeli Ahmet, Hamas ve İsrail'in çatışmalarında, Hamas'ı itici gücün İran olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Hamas'ı bu işin içine İran soktu. İran ne yaptı? Dünyanın petrol ve doğalgaz yataklarının Amerika'ya ve Yahudi'ye gitmesine sebep oldu. Bilerek, bilmeyerek değil. Siz İran'ı anlayamazsınız. Acayip bir şey. Onun için zahirde Çin ve Rusya ile gözüküyor. Hamas bu imkanları nereden buldu? İran ajanları bilfiil yoktu.

Gaz veren kim? İki türlü gaz lazım. Benzin lazım, motorla gidiyor. Bu gazı veren kim? Türkiye verebilir mi? Söz konusu değil. Suriye'nin verecek gücü var mı? Irak'ın, Lübnan'ın? Bu yolu, bu yöntemi kim öğretti? Bu neye sebep oluyor? Bütün Gazze'nin boşalmasına. Tüm gazın, petrolün Müslümanların, tüm ümmetin... Çok büyük rezervmiş ha, bütün Akdeniz'deki... Mavi vatan, sorunlar... Hepsi birbirine paralel. Türkiye ne yapsın? Amerika geldi gemileriyle. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Çok büyük bir beladayız."

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