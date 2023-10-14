Beşiktaş'ta 1 futbolcu sakatlandı! Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş, Eric Bailly’nin kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm, sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Eric Bailly'in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

Deneyimli savunma oyuncusu, 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.