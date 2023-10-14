BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 637 kilogram esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 637 kilogram esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram toz esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kayacık ve Kutlu mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 ayrı noktada 637 kilogram toz esrar ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MotoGP Endonezya: Sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
MotoGP Endonezya: Sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı!
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı!
Balık tezgahlarında bolluk var: Lüfer fiyatı yarı yarıya düştü
Balık tezgahlarında bolluk var: Lüfer fiyatı yarı yarıya düştü
Evde Bakım Yardımı alanlar dikkat! Bakan Göktaş'tan açıklama
Evde Bakım Yardımı alanlar dikkat! Bakan Göktaş'tan açıklama
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
"Jet Fadıl" davasında gerekçeli karar çıktı!
"Jet Fadıl" davasında gerekçeli karar çıktı!
Bursa’da seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı!
Bursa’da seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı!
Otoyolda arızalanan TIR, zincirleme kazaya sebep oldu!
Otoyolda arızalanan TIR, zincirleme kazaya sebep oldu!
Gaziantep'te 2,5 milyon liralık çalıntı malzeme ele geçirildi: 4 gözaltı!
Gaziantep'te 2,5 milyon liralık çalıntı malzeme ele geçirildi: 4 gözaltı!
EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
İngiltere'nin 'terörist' diye aradığı isim nasıl İsrail'de başbakan oldu? Netenyahu bakın onun için ne dedi?
İngiltere'nin 'terörist' diye aradığı isim nasıl İsrail'de başbakan oldu? Netenyahu bakın onun için ne dedi?
İsrail yeniden saat verdi! Gazze'de güvenli geçiş saat 16.00’da sona eriyor
İsrail yeniden saat verdi! Gazze'de güvenli geçiş saat 16.00’da sona eriyor