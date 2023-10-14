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MotoGP Endonezya: Sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Endonezya: Sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Endonezya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

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Sezonun 15. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Mandalika tatil bölgesinde bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.131 saniye sonra geçen Luca Marini (Mooney VR46) ikinci, liderin 2.081 saniye gerisindeki takım arkadaşı Marco Bezzecchi (Mooney VR46) üçüncü sırayı aldı.

27 turluk Endonezya Grand Prix'sinin startı ise yarın TSİ 10.00'da verilecek.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Endonezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 328

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 321 puan

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 272

4. Brad Binder (Güney Afrika): 201

5. Aleix Espargaro (İspanya): 171

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