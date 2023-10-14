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Evde Bakım Yardımı alanlar dikkat! Bakan Göktaş'tan açıklama

Evde Bakım Yardımı alanlar dikkat! Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu ifade eden Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 561 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alması için Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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