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Kaçak telefonları rahlenin içerisinde kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

Kaçak telefonları rahlenin içerisinde kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

ADANA'da kaçakçılık operasyonunda 4 tane rahlenin içerisine zulalanmış 19 cep telefonu ele geçilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltın alındı.

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kargo şubesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.

Şubenin önünde fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli S.A.’nın adına gelen koliyi alıp, çıkmasının ardından harekete geçti.

Rahlenin içinden telefonlar çıktı

Motosikletle adresten ayrılan şüpheli S.A, bir süre sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. S.A gözaltına alınırken, kolide bulunan 4 rahlenin içine zulalanmış gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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