Cristiano Ronaldo milli maçta penaltı vuruşu öncesi besmele çekti: Bismillah bismillah

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz'in sahasında ağırladığı Slovakya mücadelesinde penaltı kullandığı sırada besmele çekti.

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EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda sahasında Slovakya ile karşı karşıya gelen Portekiz ilk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlarken mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

18. dakikada Gonçalo Ramos’un golüyle öne geçen Portekiz’de ikinci gol için sahneye Ronaldo çıktı. 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

“Bismillah, Bismillah”

38 yaşındaki yıldız futbolcunun penaltı öncesi “Bismillah, Bismillah” dediği anlar kameralara takıldı. Penaltıyı gole çeviren ve farkı 2’ye çıkaran Ronaldo’nun kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyada da çok sayıda paylaşıldı ve büyük bir ilgi çekti.

Ardından dakikalar 72'yi gösterdiğinde Portekizli süperstar bir kez daha sahneye çıktı ve ülkesini 3-1 öne geçirerek alkış aldı. Daha sonra Slovakya, maçın 80. dakikasında Lobotka ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de mücadele Portekiz'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Portekiz, bu sonucun ardından EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Arabistan'da alışkanlık edindi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Ronaldo’nun arkadaşlarından öğrendiği bu alışkanlığı Portekiz Milli Takımı’nda da devam ettirdiği belirtiliyor. Ronaldo, bundan sonra da kullanacağı penaltılarda bu alışkanlığını sürdürecek. (Kaynak: Fanatik)