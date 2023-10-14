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Cumhuriyetin 100’üncü yılını 100 kişilik vals gösterisi ile kutlayacaklar

Cumhuriyetin 100’üncü yılını 100 kişilik vals gösterisi ile kutlayacaklar

Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında gönüllülerden oluşan 100 kişilik bir grupla Kuşadalılara muhteşem bir vals gösterisi sunmaya hazırlanıyor.

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Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100’üncü yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda Kuşadası Kent Konseyi de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Kuşadalılara muhteşem bir vals gösterisi sunacak. Kuşadası Kent Konseyi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği danslardan biri olan vals gösterisi için gönüllü 100 kişiden oluşan bir ekiple her gün 2 saat prova yapıyor. Tüm salon dansları gibi çift halinde yapılan valsin provaları için gruba Kuşadası’nda yaşayan dans eğitmenleri de eşlik ediyor.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, “Öncelikle yapacak olduğumuz etkinliğe katılmak için yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacak olmanın sevinci ve heyecanı içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kuşadalılara çok güzel bir vals gösterisi sunacağız” dedi.

Emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Güler Yiğit ise böylesine güzel bir projeye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yiğit, “Kuşadası’nda Cumhuriyet değerlerine tutunmuş, Atatürk ilkelerini benimsemiş nesiller yetiştirdim. Güzel kentimiz Cumhuriyetin ve özgürlüklerin kalesi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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