Tekirdağ'da raylara düşen adam feci şekilde can verdi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trene yetişmeye çalışırken raylara düşen yaşlı adam, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Edirne İstanbul seferini yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren Garı’na geldi. Tren garında Yolcuları almak için bekleyen trene yetişmeye çalışan 78 yaşındaki Nizamettin Ceylan kayarak raylara düştü.

Raylara düşen yolcuyu fark etmeyen makinist, treni hareket ettirirken durumu fark eden istasyon şefinin uyarısı üzerine tren durduruldu. Kolu kopan talihsiz adam olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Öte yandan tren makinistleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili Çerkezköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı çok yönlü soruşturma başlatıldı.