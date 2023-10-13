McDonald’s Türkiye’den Gazze’ye 1 milyon dolarlık insani yardım

McDonald’s Türkiye, başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteği sunacaklarını açıkladı. McDonald’s Türkiye’nin Katarlı Boheme Investment Şirketi mülkiyetinde olduğu ifade edildi.

Abone ol

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin gerçekleştirdiği çalışmanın medyada yer almasının ardından basın açıklaması yaptı.

McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye’nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısının olmadığının belirtildiği açıklamada, McDonald’s Türkiye’nin Katarlı Boheme Investment Şirketi mülkiyetinde olduğu ifade edildi. Ayrıca McDonald’s Türkiye’nin başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunacağı belirtildi.