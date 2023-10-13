Dilan Polat ve eşi ile yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verilirken, bahsi geçen şahıslara yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Türkiye gündemini bir süredir meşgul eden, güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşinin sosyal medyada ünlenmesi, mal varlıklarının sorgulanması neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tüm mal varlıklarına el konulacak

MASAK raporunun ardından, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine başsavcılık talebi doğrultusunda el konuldu.

Yurt dışına çıkışları da yasaklandı

Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

MASAK raporuyla usulsüzlükleri deşifre oldu

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırlamış, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı. Ayrıca Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu ortaya çıkmış, sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlenmişti.



Polat çifti dahil 8 kişi mercek altında

MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.

MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.