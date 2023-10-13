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Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi

Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "3. Ulusal Rize Gastronomi Günleri (GastroRize)" başladı.

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Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sahil Parkı'nda başlayan etkinlikte, kentin yemek kültürünün altın değerinde olduğunu söyledi.

Amaçlarının Rize'yi daha iyi anlatmak olduğunu belirten Metin, "Rize'yi ziyaret edenlerin aynı zamanda yemek kültürü ile tanışmasını, tatlarının il dışında adından söz ettirmesini istiyoruz." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise Rize'nin çayından sonra yemekleriyle de Türkiye'nin her yerinde tanındığını söyledi.

Avcı, etkinliğin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Rize sadece doğası ile değil yemekleri ile de Türkiye'de marka şehir. Doğal yemeklerimizin dünyaya tanınması aynı zamanda standart getirilmesi için çok önemli bir etkinlik. Türkiye'nin önemli şefleri buna katkı sağlıyor. Önümüzdeki günler Rize, yemekleri ile de çok daha fazla söz ettirecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şeflerin desteği ile katılımcılar yemek pişirme etkinliği gerçekleştirdi.

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle bilinen kentin dünyaya tanıtılmasını hedefleyen GastroRize, 15 Ekim'de sona erecek.

Rize Belediyesi ev sahipliğinde başlayan etkinliğe, Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

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