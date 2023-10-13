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Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı

Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, TDV'nin bu yıl içerisinde 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği verdiğini belirtti.

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Turan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü konferans salonunda düzenlenen "Hediyem Kitap Olsun" Kampanyası kapsamındaki etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın her köşesine kitap hediye etmeye devam edeceklerini söyledi.

Pek çok kütüphaneye aralarında çocuklar, gençler, kadınlara yönelik kitapları ulaştırdıklarını ifade eden Turan, "Bir sene içerisinde 132 kütüphaneye kitap desteği verdik. 55 bin civarında kitap dağıtımını gerçekleştirdik. Bağış kampanyası devam ediyor. Hedefimiz, kitap okumayan hiç kimse kalmasın. Dünyanın dört bir yanında ulaşmadığımız bir insan, kapısını açmadığımız bir ev ve yarasına merhem olmadığımız bir gönül kalmayacak." diye konuştu.

Turan, Avrupa'da bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakılması olaylarını hatırlatarak bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kutsallara saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Turan, "İnsanlıktan nasibi olmayanlar ancak kutsallara el uzatır, dil uzatır ve hakaret eder. İnsanlıktan küçücük nasibi olanlar kutsallara saygı ve hürmet duyar. Biz istiyoruz neslimiz kitaplarla dirilsin." dedi.

Etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, oyuncu ve TDV gönüllüsü Melikşah Özen ile TDV gönüllüsü şarkıcı Hasan Özer de konuşma yaptı.

Müzik dinletisi sunulan programda, katılımcılara Kur'an-ı Kerim ile çeşitli kitaplar hediye edildi.

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