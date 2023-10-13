Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerine düzenleme

İstanbul'da 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.Abone ol
Metro İstanbul Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' nedeniyle düzenleme yapıldığını duyurdu.
Yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır" bilgisine yer verildi.