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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerine düzenleme

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerine düzenleme

İstanbul'da 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

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Metro İstanbul Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' nedeniyle düzenleme yapıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

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