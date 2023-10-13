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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık daha önceki açıklamasında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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