Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.Abone ol
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık daha önceki açıklamasında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.