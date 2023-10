Tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıda: Anne sütü!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, anne ile bebeğin arasındaki ilk temas, kopmayacak bir bağın ilk düğümü olan emzirmenin psikolojik sağlığın yanında fiziksel sağlık açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Anne sütü, özel bir besin kaynağı olması nedeniyle bebek beslenmesinin en temel yapı taşı olarak biliniyor. Ancak bu süreçte annelerin “Sütüm yeter mi?”, “İlaç kullanıyorum nasıl emzireceğim?”, “Ya yanlış emzirirsem”, “Çok kilo aldım, kilo verebilecek miyim?” şeklinde kaygıları olabiliyor. Bu kaygıları bir kenara bırakıp, emzirme sürecinde annelerin kilo vermek için diyet yapmaması, bebek emmiyorsa biberon denenmemesi gerektiğini belirten Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, yeni annelere ve anne adaylarına emzirmeyle ilgili önemli bilgiler verdi.

“Anne sütü, çok özel bir besin kaynağı olması nedeniyle bebek beslenmesinin en temel yapıtaşıdır. Anne sütü ile beslenen bebek su dahil hiçbir ek gıdaya gereksinim duymaz. Bebekleri ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslemek, sağlıklı büyümeyi ve gelişimi destekler. Anne sütü alan bebekler, başta ishal olmak üzere çeşitli mikroplu hastalıklardan korunurken, ilerleyen dönemlerde de daha az hastalanır” diyen Medicana Ataköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Bekir Çakmak, "Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Emzirmenin devamını sağlamak da kritik bir öneme sahiptir” dedi.

Emzirmenin devamı önemli

Bebeklerin her acıktığında emzirilmesi gerektiğini ifade eden Uz. Dr. Çakmak, şöyle devam etti:

“Emzirmenin devamı önemlidir. Bebek her acıktığında emzirilmelidir. Böylece meme bezlerinize daha fazla süt salgılama sinyali gider. Her zaman bebeğinizin önce bir memeyi bitirmesine izin vermek gerekir. Eğer süt bitmek üzereyse sütün yağ içeriği artar. Bebeğin sadece meme ucunda emmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bebeği memeden direkt olarak çekmemek gerekir. Bu annenin canını yakar. Anne küçük parmağını bebeğin ağzı ve meme ucu arasına sokarak vakumu rahatlıkla durdurabilir."

Emzirme döneminde ilaç kullanımına hekimle karar verin

"Annenin emzirme dönemi öncesinde var olan ve yeni ortaya çıkan hastalıklarının tedavisi için ilaç kullanımı gerekebilir" diyen Dr. Çakmak, "Hem anne hem bebek için sayısız faydası olan emzirmenin devamlılığını korumak ise kritik öneme sahiptir. Emzirme döneminde ilaç kullanımının bebek üzerinde olası yan etkileri ile ilgili endişeler nedeniyle annenin tedavisiz kalması, anne ve bebek açısından istenmeyen kalıcı olumsuzluklara neden olabilir. Emziren annede ilaç seçimi her bireyde ayrı değerlendirilmesi gereken ve içinde birçok faktörü barındıran bir süreçtir. Mutlaka doktora danışılarak karar verilmesi gereken bir durumdur" dedi.

Anne yeterli miktarda protein almalı

Emzirme döneminde zayıflama diyetleri uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Çakmak, "Bu tarz diyetler sütün miktarını ve kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Yeterli miktarda protein almak için her gün kahvaltıya yumurta eklenmeli. Kalsiyumun yeterli alınması ve kemik sağlığı için her gün en az 2 porsiyon süt ve süt ürünlerini tüketmek gerektiğini unutmayın. Anne sütünün yeterli miktarda üretimi için de annelerin günde en az 10-12 bardak su içmesi önem taşır. Kafein içeriği olan çay, kahve ve meşrubatlar mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Bunlar yerine miktarına dikkat edilerek rezene, anason veya ısırgan otu çayı tercih edilebilir. Çay içmek isteyen anneler de yemeklerden 1-2 saat sonra açık ve limonlu çay tüketmelidir. Uyku düzeni bozulsa da asla öğün atlanmamalıdır" diye konuştu.

Emzirmede en sık yapılan hatalar

Yeni annelerin emzirme sürecinde bazen hata yapabildiğini ifade eden Uz. Dr. Bekir Çakmak, “Ağlayan bebeği sakinleştirmeden emzirmek, emmiyorsa hemen biberonla deneme yapmak, annenin bir an önce hızlıca kilo vermeye çalışması, bebeğe su içirmek, emzirme döneminde ağır egzersiz yapmak, sütün miktarını ve kalitesini etkileyeceği için dikkatli davranmak gerekmektedir. Bu süreçte bir bebek hemşiresinden destek almak, hekime danışmak önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.