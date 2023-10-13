Putin: Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri Moskova'da yapılsın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin Moskova'da yapılması önerisinde bulundu.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Ermenistan ile Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ'daki terör operasyonlarının ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılması planlanan barış görüşmelerine ilişkin konuşan Putin, "Uzun süredir bu çatışmaya nihayet son verecek anlaşmanın hazırlanması gündemde. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış anlaşması imzalamasına destek olmaya hazır. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin Moskova'da yapılması için ev sahibi olmayı teklif ediyoruz" dedi.

Müzakerelerin istenilen formatta düzenlenebileceğini ve ilk olarak dışişleri bakanları seviyesinde yapılabileceğini kaydeden Putin, "Bu müzakerelerin iki ülkenin liderleri tarafından imzalanacak bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasına yardımcı olacağız. Bu çalışmanın koşullarını sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu. Rusya'nın son 3 yılda gerginliğin önlenmesi için çaba gösterdiğini ifade eden Putin, Rusya’nın yardımıyla üçlü belgeler hazırlandığını ve Karabağ'daki Rus barış güçlerinin yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiğini söyledi.

"Gazze'de kara harekatı ciddi sonuçlar doğurabilir"

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirmesi beklenen kara harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ve her iki tarafta da binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı gelişmeler hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Yaşananlar İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi, ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucudur. Gazze'de kara harekatıyla ilgili hazırlık planları olduğunu duyuyoruz. Ancak yerleşim bölgelerinde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğurabilir. En önemlisi de sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez. Bilindiği gibi orada 2 milyon kişi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anda en önemli şey, kan dökülmesini durdurmak" diyen Putin, Rusya’nın tüm yapıcı ortaklarla bunu sağlamaya hazır olduğunu söyledi.