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Cristiano Ronaldo İranlı bekar kadına dokundu 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor

Cristiano Ronaldo İranlı bekar kadına dokundu 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor

Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu gerekçesiyle kırbaç cezasıyla yargılanıyor. Ronaldo'nun 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

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Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a gitti. Ronaldo'nun takımı bu maçı 2-0 kazandı. Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti.

Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.

Bekar kadına dokundu zina ile eşdeğer

NTV'nin haberine göre, 'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti.

Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.

Pişman olduğunu söylerse cezası affedilecek

Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını söyleyerek yemin ederse 99 kırbaç cezası affedilecek.

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