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Hırvatistan basını 1-0'lık Türkiye yenilgisini yazdı: Fikirsiz ve kansız gözüktük

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hırvatistan basını 1-0'lık Türkiye yenilgisini yazdı: Fikirsiz ve kansız gözüktük

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu.

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Hırvat gazeteleri, Türkiye yenilgisi sonrasında, ay-yıldızlı ekibin iyi futbolunun hakkını verirken, Hırvatistan Milli Takımı'nın kötü futbolunu eleştirdi. Hırvat teknik adam Zlatko Dalic'in kötü futbol için özür dilemesi de manşetlerde yer aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jutarnji list "Dalic'in ateşlileri elemelerdeki ilk yenilgisi aldı" başlığıyla çıktı.

"Türkiye bizi mahvetti. Çok kötü, fikirsiz ve kansız gözüktük." ifadeleriyle devam eden maç haberi şöyle sürdü:

"Bazı futbolcularımızın eksikliği ve hazırlıklar için olan dar zaman bahane olamaz. Türkler de bu karşılaşmaya eksik kadro ve yeni bir hoca ile geldiler. Hırvatistan sanki Osijek'e hiç gelmemiş gibi gözüktü. Hücumdaki etkisiz performansın yanı sıra, kötü savunmamızla rakibe pozisyonlar verdik. Rakibin çok sayıdaki uzun topu, sürekli olarak bize sorun çıkardı. İkili mücadelelere girmeye çekinen ve isteksiz futbolcularımız, çok istekli ve motive olmuş Türklere karşı koyamadı. Biz topa sahip olduk, Türkler diğer her şeye."

Eski milli futbolcu Darijo Srna'nın da görüşlerine yer verilen gazetede, Srna'nın, "Dalic'in yönetimindeki milliler yaşadığı şoktan hızlı bir şekilde toparlanacaktır." sözleri yer aldı.

Bir diğer günlük gazete, Vecernji List Gazetesi ise Dalic'in kötü futbol için özür dilediğini manşete taşıdı. Milli takımın çok kötü bir futbol ortaya koyduğunun belirtildiği haberde, "Dalic sorumluluğu üzerine aldı. Gecenin tek güzel yanı taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferdi." ifadeleri yer buldu.

Ülkedeki en popüler internet sitelerinden gol.hr'nin manşeti ise "Dalic yenilginin sorumluluğunu üstlenerek özür diledi" oldu. Sahada tanınmaz bir Hırvatistan olduğu vurgusu yapılan haberde, Türkiye'nin Osijek'teki galibiyeti büyük coşkuyla kutladığı belirtildi.

index.hr internet sitesi ise haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takımı arayarak tebrik ettiğine yer verdi.

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