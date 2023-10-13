Arçelik, meslek lisesi öğrencilerine yurt dışında staj imkanı sağlıyor

Arçelik, sınır ötesi değişim ve iş birliği fırsatı sunan Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'de 4 meslek lisesinden 181 öğrenciye yurt dışında staj imkanı sağladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Erasmus+ hibe programı altında düzenli olarak hibe almaya hak kazanan Arçelik, iş hayatındaki profesyonellerin ve mesleki eğitim alan öğrencilerin uzmanlık alanlarıyla ilgili beceri ve yeterliliklerini yurt dışında geliştirmelerine imkan sunuyor.

Arçelik, 2022'de Erasmus+ programı kapsamında, İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 79 öğrenciye, Romanya ve Çekya'da 28 güne varan staj imkanı sağladı.

Bu yıl ise söz konusu okullara Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi de katılarak, 102 öğrenciye, Romanya, Çekya ve Avusturya'da 21 günlük staj fırsatı verildi. Arçelik, Romanya'daki kendi üretim tesislerinde öğrencilere en yeni teknolojilerle staj olanağı sunarken, aynı zamanda katılımcılara farklı kültürleri yakından tanıma imkanı veriyor.

"İhtiyaç duyulan insan gücünün geliştirilmesine büyük önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, dünya çapında müşteri deneyimi sunmayı hedefleyen bir şirket olarak ihtiyaç duyulan insan gücünün ve yetkinliklerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda yaşanan nitelikli insan kaynağı açığının azaltılması ve meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine destek verilmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Garzanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Erasmus+ programlarıyla hayata geçirilen hareketlilik faaliyetleri akademik, mesleki ve kişisel donanımda katma değer kazandırırken, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim sağlıyor. Bu çerçevede kurduğumuz konsorsiyumla yaptığımız başvuru sonucunda, AB tarafından, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik eğitimler için sınır ötesi değişim ve iş birliği fırsatı sunan Erasmus+ programında akreditasyon aldık. Bu akreditasyon sayesinde, 7 proje dönemi boyunca yurt dışında yapılacak staj faaliyetleri için hibe alımı kolaylaştırıldı. Bu hareketlilik faaliyetleriyle meslek lisesi öğrencilerimizin, mesleki ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Arçelik, yeni proje dönemlerinde meslek liseleriyle yaptığı iş birliğini sürdürerek, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sunmaya devam edecek."