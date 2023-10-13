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Ataması onaylandı bugün göreve başladı! İşte Turkcell'in Genel Müdürü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ataması onaylandı bugün göreve başladı! İşte Turkcell'in Genel Müdürü

Turkcell Genel Müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Ali Taha Koç, bugünden itibaren göreve başladı.

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Koç, ABD'de Intel şirketinde AR-GE mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bu sürede 61 patent geliştiren Koç'un 23 bilimsel makalesi yayımlandı.

Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç, 2013'te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu.

Türkiye'ye 2014'te dönen Koç, Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanan Koç, eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti.

2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Koç, mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor. Lisanslı bir pilot olan ve çok iyi derecede İngilizce bilen Koç, evli ve bir çocuk babası.

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