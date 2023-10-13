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Türkiye'nin dev alışveriş sitesi kapanıyor

Türkiye'nin dev alışveriş sitesi kapanıyor

Morhipo'nun 17 Ekim'de kapanacağı duyurulurken Morhipo kullanıcılarının alışverişlerini sadece Boyner'in web sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

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Boyner Holding, 2011 yılında kurduğu Morhipo'yu kapatma kararı aldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre 2011’de Boyner Holding çatısı altında kurulan Morhipo; Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni sezon ürünleri ve çok avantajlı kampanyaları tek bir sitede toplayarak hizmet sunuyordu.

Morhipo, kullanıcılarına gönderdiği mesajda 17 Ekim’de hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu. Morhipo'nun kapanış bilgisi, kullanıcılara atılan E-Mail ve SMS'ler aracılığıyla netlik kazandı. 

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