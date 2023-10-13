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İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı

İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı

KARAMAN'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Merkeze bağlı Göztepe yolunda bulunan bir elma bahçesinde Mehmet A. (52) ile kardeşi Muammer A. ilaçlama yaptıkları sırada zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, bahçede ve ilaçlamada kullanılan malzemede inceleme yaptı.

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