AGD'den Bülent Arınç'a gıda kolisi! Arınç'ın Hamas'a karşı 'gıdanızı biz veriyoruz' sözleri

Anadolu Gençlik Derneği'ne (AGD) üye gençler Filistin için "Senin ne gücün var, gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bıraktı. Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Arınç, sözlerinin farklı yerlere çekildiğini savundu. Hamas'ı eleştiren Arınç, "Bir araya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz" dedi.

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şubesi üyeleri, Bülent Arınç'ın Hamas ile ilgili söylemlerini protesto etti.

AGD'li gençler Filistin için "Senin ne gücün var, gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bıraktı.

Gıda kolisinin üstüne bırakılan mektupta ''Filistin'e ve Gazze'ye ne kadar gıda ve yardım gönderdiyseniz söyleyin hepsini geri verelim.'' ifadeleri yer aldı.

Arınç: Bir araya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller

Bülent Arınç, Hamas ile ilgili açıklamasında çözüme yanaşmamakla eleştirmişti. Tepkiler üzerine sözlerinin yer aldığı videoyu bir kez daha paylaşan Arınç, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak "Filistin'de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Bir araya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz. Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı. Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz. Olan masum Filistin halkına oluyor. Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım. Bitme noktasındaki bir Netanyahu'ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım." ifadelerine yer vermişti.

"İhtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de kitap fuarına katılan Arınç, Filistin-İsrail savaşına ilişkin değerlendirmesinde Hamas'ı böyle eleştirmişti:

"Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada. Senin ne gücün var, senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerine ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen iki uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi. Fakat onlar diyor ki Hamas bize hücum etti, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. "