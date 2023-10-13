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Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi

Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısında yılın 9 ayında 50 bin 777 ton kuru kayısı ihracatına karşılık, 290 milyon dolarlık gelir elde edildi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine büyük katkı sunuyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçıların, kuru kayısıda dış satımı sürdürmek için gayret sarf ettiğini belirtti.

Kayısı ihracatında dönem dönem yavaşlama olsa da Avrupa ve Amerika ile son zamanlarda Brezilya ve Hindistan'a yapılan ihracatın ivme kazandığını dile getiren Özcan, eylül ayındaki dış satımın diğer aylara göre yükseldiğini kaydetti.

Kuru kayısı ihracatının kent, ülke ve bölge ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Özcan, şöyle konuştu:

"Önümüz kış, havaların soğumasıyla kuru meyve gruplarında ciddi anlamda, yüksek miktarda tüketim başlıyor. Eylül ayında 6 bin 533 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, geçmiş yılların en yüksek ortalamasıyla bu ayı tamamladık. Yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Önümüzdeki son çeyrek ihracat miktarımızı korursak yıl sonunda önemli bir başarı elde etmiş oluruz. Kuru meyve grubunda, kuru kayısı en önemli tarım ürünlerinden biri. Kuru kayısı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatına baktığımızda artık 500 milyon dolarları pas geçerek yeni hedeflere koşan bir tarım ürünü."

9 ayda 50 bin 777 ton kayısı ihraç edildi

Yılın 9 ayında 50 bin 777 ton kuru kayısı ihracına karşılık 290 milyon dolarlık gelir elde edildiğine işaret eden Özcan, "Depremin bütün olumsuzluklarına, şehirde yaşanan zorluğa, sıkıntıya ve iş gücü kaybına rağmen... Çünkü şehir ciddi anlamda göç verdi. Şehri toparlamak için yoğun bir çalışma var. Bir taraftan devletimiz temeller atarak kalıcı konutlar inşa ediyor, diğer taraftan konteynerlerde insanların hayatlarını sürdürmesi için hummalı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

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