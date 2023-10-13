Kulisler hareketlendi! İmamoğlu'na yakın kurmaylar 'kesinlikle' diyerek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olacağı iddialarına cevap geldi. İmamoğlu'na yakın kurmaylar, "Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak." yorumunu yaptı.

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Parti kulislerinde CHP İstanbul İl Kongresi’ni değişimcilerin kazanmasının ardından “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurultayda genel başkan adayı olabileceği” iddiası gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulunan İmamoğlu kurmayları, şunları söyledi:

“Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak, Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiasını, hedefini ortaya koydu. Hedefi bir yeni tip halkçılık. Bütün dünyada artık yeni tip halkçılık ve yerel yönetimler konusu tartışılıyor. Ekrem Bey bu fikri geliştiren öncülerden. İstanbul’a yeniden aday olduğunu söyledi."

"Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi”

Yakın çevresi, İmamoğlu’nun İstanbul İl kongresine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin de, “Konuşmasına hazırlandı. Öyle delege arayayım, onu çağırayım, bunu çağırayım gibi bir şey yapmadı. Konuşması ile de Türkiye’ye nasıl yaklaştığını, değişimin altının nasıl doldurulduğunu gösterdi. Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi” değerlendirmesini yaptı.