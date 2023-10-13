SPK'den iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, TAB Gıda ve Vera Konsept GYO şirketlerinin halka arzına onay verdi. Türkiye dahil bazı ülkelerde Burger King gibi yedi restoranın franchise'ının işletmecisi TAB Gıda hisse başına 130 TL'den, Vera Konsept GYO ise hisse başına 15.75 TL'den halka arz edilecek.

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün akşam yayınlanan bültenine göre TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’da Burger King başta olmak üzere yedi restoran franchise’ının işletmecisi olan TAB Gıda'nın halka arzı, hisselerin hepsinin satılması halinde 6.85 milyar lira, yani yaklaşık 247 milyon dolar büyüklükte olacak.

SPK bültenine göre şirketin yüzde 20’sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek.

SPK ayrıca, Vera Konsept GYO’nun halka arzına izin verdi. Bültene göre halka arz sermaye artırım yöntemiyle yapılacak. 55 milyon lira nominal tutarda hisse, hisse başına 15.78 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8, halka arz büyüklüğü 867.9 milyon lira, yaklaşık 31.3 milyon dolar olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 25’e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, yüzde 45’ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, yüzde 45’e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.

Sermaye artırımı

Sermaye artırımı kapsamında 28.88 milyon lira ve ortak satışı kapsamında TFI TAB Gıda Yatırımları’na ait 23.63 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halka arz ile şirketin eline 3.75 milyar lira gelir geçecek.

Gelirin yüzde 42’si yeni restoran yatırımları, yüzde 23’ü güneş santrali kurulumu, yüzde 20’si finansal borçların kapatılması, yüzde 15’i bilgi teknolojisi altyapısı için kullanılacak.