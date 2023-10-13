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ABD, İsrail'e asker gönderecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD, İsrail'e asker gönderecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yakın gelecekte İsrail'e asker göndermeyeceğini belirtti. Kirby, yaptığı açıklamada "ABD'nin askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok" ifadelerini kullandı.

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ABD’nin Hamas saldırıları karşısında İsrail’e verdiği askeri desteğin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yakın gelecekte İsrail'e asker göndermeyeceğini belirtti.

Kirby, "ABD'nin askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok" ifadelerini kullanarak, ABD hükümetinin Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili herhangi bir seçeneği ise göz ardı etmediğini belirtti.

Kirby, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden ABD vatandaşı sayısının 27 yükseldiğini ifade ederek, esir alınan ABD’lilerin sayısına ilişkin ise net bir sayı vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nda şu ana kadar en az 25 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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