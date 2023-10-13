İsrail 'evleri boşaltın' çağrısı yaptı! Yüz binlerce Filistinli oraya sığındı

İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli, Şifa Hastanesi’ne sığınmaya başladı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı.

Açıklamada, Gazze sakinlerinin haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeleri istendi.

Bu uyarının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek, Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.