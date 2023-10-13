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İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

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İsrail ordusu (IDF) yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiğini savundu.

Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e savaş açtığı belirtilen açıklamada, "Gazze şehri askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. IDF, Gazze Şehri'ndeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için güneydeki evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze şehrine (Gazze'nin kuzeyine) ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. Gazze şehri sivilleri, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneye geçin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistinlilere sınırdaki çitlerden uzak durmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şehri'nde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek." denildi.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze'de, 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.

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